На серйозні проблеми із серцем може вказувати несподіваний симптом: на що звернути увагу

Зміни на нігтях можуть бути не просто косметичним дефектом, а сигналом про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Карана Раджана.

Одна з таких тривожних ознак — так звані «нігті Террі», які можуть свідчити про серцеву недостатність та інші небезпечні захворювання. Як повідомляє лікар Каран Раджан, цей симптом проявляється у вигляді білястих нігтів із рожевою смужкою біля краю.

За словами фахівця, подібна зміна може бути пов’язана не тільки з серцево-судинними захворюваннями, а й із цирозом печінки, цукровим діабетом, нирковою недостатністю і вірусним гепатитом.

Основною причиною виникнення «нігтів Террі» може бути зменшення кількості кровоносних судин у нігтьовому ложі, що часто вказує на наявність хронічного захворювання. Однак у деяких випадках такі зміни можуть з’являтися з віком і не становити небезпеки.

Крім змін на нігтях, про можливі проблеми із серцем можуть сигналізувати й інші симптоми, як-от задишка, біль у грудях, прискорене серцебиття, набряки в ділянці щиколоток, ніг і живота, хронічна втома, різке збільшення ваги, сухий кашель, зниження апетиту і розлади травлення.

За появи «нігтів Террі» або інших тривожних ознак рекомендується звернутися до лікаря. Раннє виявлення проблем зі здоров’ям допомагає уникнути серйозних ускладнень і почати необхідне лікування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як уповільнити старіння: названо цінний продукт, який продовжить молодість.