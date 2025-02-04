У ЗСУ готується масштабна ротація: перша з початку повномасштабної війни

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав перевести в Сухопутні війська близько 50 тисяч військовослужбовців усіх родів і видів військ з метою початку процесу ротацій.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Рravda.

Журналісти стверджують, що йдеться про переведення приблизно 50 тисяч військовослужбовців, що становить близько 20% усіх українських військових, які зараз перебувають безпосередньо на фронті.

Це робиться з метою початку першої за три роки повномасштабної війни ротації, зазначає видання.

«Нам потрібно це зробити, щоб запустити механізм ротацій. Того ресурсу, який зараз навчається в навчальних центрах, вистачає тільки на мінімальне поповнення підрозділів, а не на повноцінне забезпечення бойової компоненти. А завдяки цим переміщенням між військами, а також рекрутингу, ми зможемо це зробити. Уже є затверджений план ротацій», — зазначив анонімний співрозмовник.

За його словами, рішення запустити механізм ротацій не пов’язане з можливими переговорами або заморожуванням лінії фронту. Українська армія, переконує він, зможе провести ротації і в умовах великої війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ змінила напрямок перекидання техніки через Маріуполь: куди тепер спрямовують резерви.