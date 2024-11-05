В Україну йде перший сніг: коли і де очікувати

Втім, з середини наступного тижня, а саме з 15 листопада, прогнозується похолодання зі снігопадами.

Про це пише Первая Лента з посиланням на дані радару погоди Ventusky.

Перший сніг очікується на Буковині та Прикарпатті зранку 15 листопада, який принесе атмосферний фронт з південного заходу. До кінця доби снігопади зсунуться на західні, північні та центральні області України.

Температура повітря в наступну п’ятницю, 15 листопада, буде в межах 0…+2 градуси, в Карпатах очікуються морози до -4 градусів. У суботу, 16 листопада, негода прогнозується у східних, південних, центральних та частині північних областей. Подекуди очікуються потужні снігопади.

Максимальна температура повітря знизиться до +2 градусів вдень, а в ніч проти 17 листопада стовпчики термометрів опустяться до -1…-5 градусів. В Карпатах -7 градусів.

Наступної доби, 17 листопада, снігопади будуть переважно на Донеччині, а незабаром сніговий фронт покине межі нашої країни.

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