Як зберігати яблука, щоб довго пролежали і залишались свіжими

Однак зберігання осіннього урожаю часто стає завданням із зірочкою. Не всі плоди зможуть до зими пролежати свіжими та соковитими.

Ба більше, з часом яблука втрачають смак, стають крихкими та починають гнити. Первая Лента з посиланням на OBOZ.UA розповідає, як правильно зберігати урожай, щоб він пролежав якнайдовше.

Спосіб 1

Яблука можна зберігати на стелажах, попередньо просушивши поверхні і застеливши їх папером або мішковиною. Ідеальним варіантом будуть стелажі із ящиками, які висуваються. Складати яблука потрібно в один ряд, плодоніжками вгору, обов’язково залишаючи невеликі проміжки.

Спосіб 2

Також можна використовувати овочеві ящики або звичайні дерев’яні решітчасті ємності. Попередньо потрібно вистелити дно контейнера папером або тканиною. Якщо ви укладаєте яблука у декілька шарів, варто пересвідчитись, що верхні плоди не травмуються від плодоніжок нижніх. Між шарами рекомендують укладати тканину чи папір. Також варто пам’ятати, що надмір яблук у ящику призводить до сильного тиску, тому нижні плоди можуть почати псуватися.

Спосіб 3

Звичайні картонні коробки також підійдуть для зберігання яблук – суть методу така ж, як і з дерев’яними ящиками. Картон варто обрати щільний, а яблука можна додатково обгорнути, використовуючи рулонні паперові рушники у кілька шарів. Це створить додаткову теплоізоляцію, буде вбирати надлишкову вологу і запобігатиме контакту плодів.

Спосіб 4

Можна використовувати тирсу з листяних порід дерев. Експерти рекомендують для зберігання овочів використовувати хвойну стружку, але варто пам’ятати, що яблука можуть поглинати сторонні запахи.

Спосіб 5

Це спосіб із використанням сухого піску, який перед використанням краще просіяти та прожарити для дезінфекції. На дно ємності потрібно насипати шар піску товщиною 10 см та укласти перший шар яблук. Варто лишати невеликі відстані між плодами. Засипавши перший шар піском, можна укладати другий. Цей спосіб зберігання буде ефективним, якщо у вас невеликий врожай яблук.

Раніше ПЛ писала про те, як виростити руколу на підвіконні.