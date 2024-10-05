Залужний висловився щодо мобілізації чоловіків до 25 років

За його словами, молодь потрібно максимально берегти.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з українськими студентами в Лондоні. Про це пише Первая Лента з посиланням на «Букви».

«Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось — їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну», — вважає Залужний.

Він зазначив, що залучати молодь до війни варто лише у разі загрози існуванню України.

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Зниження призовного віку

2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон який зменшує граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років. Це рішення парламент ухвалив ще у 2023 році.

Такі зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників спільно напрацювали Міністерство оборони та Збройні сили України.

Там пояснювали, що під час дії режиму воєнного стану зникає потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років. А президент Володимир Зеленський пояснив, що зниження призовного віку потрібне, так як молоді люди перебувають у крарщій фізичній підготовці, а також швидше орієнтуються в технологіях, які мають широке застосування в бойових діях.

Тим часом народний депутат і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив про зниження рівню мобілізації після кількох місяців дії відповідного закону, а тому треба вживати «радикальних» заходів — наприклад, знижувати призовний вік.

Раніше ПЛ писала про те, коли багатодітним батькам можуть відмовити у відстрочці від мобілізації.