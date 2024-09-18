Чи можуть українці фотографувати та знімати на відео дії ТЦК на вулицях
Наразі представники ТЦК та СП уповноважені здійснювати перевірку документів військовозобов'язаних українців у громадських місцях.
Водночас вони не мають права насильно доставляти чоловіків до територіального центру комплектування.
Чи можна знімати подібні дії на камеру, розповідає Первая Лента з посиланням на адвоката Романа Сімутіна.
Адвокат одразу нагадав, що право затримувати військовозобов’язаних громадян та силоміць доставляти їх до ТЦК мають виключно працівники поліції тільки у тому випадку, якщо для цього є законні підстави. А сама процедура затримання вимагає від поліцейського складання протоколу затримання.
«Для чого я вкотре на цьому наголошую? Тому що затримання та доставлення до ТЦК без визначених законом підстав може бути предметом оскарження у суді», – уточнив Сімутін.
Він додав, що маючи фото та відеофіксацію можна довести незаконність дій ТЦК.
Чи можна знімати дії ТЦК
Згідно зі слів Романі Сімутіна, це можливо, але за умови, що:
- поруч не має дислокацій та переміщень військових;
- відсутні військові та режимні об’єкти, що можуть потрапити в об’єктив камери.
Він додав, що більше немає законних підстав, які забороняють фото-відео фіксацію співробітників ТЦК або поліцейського.
«А на фразу: «Я забороняю мене знімати», краще запитайте чим це заборонено», – порадив адвокат.
Він запевнив, що співробітники ТЦК відповіді не нададуть, бо такий закон чи постанова відсутні.
«Статтею 307 Цивільного кодексу дозволена зйомка у громадських місцях», – написав Роман Сімутін.
Також він нагадав, що працівники ТЦК та поліцейські є посадовими особами органу державної влади, і відповідно до рішення Конституційного Суду від 20 січня 2012 року № 1/9-2012 на них, як на представників влади, не розповсюджується заборона на зйомку фізичної особи без її згоди.
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