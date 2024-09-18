Чи можуть українці фотографувати та знімати на відео дії ТЦК на вулицях

Водночас вони не мають права насильно доставляти чоловіків до територіального центру комплектування.

Чи можна знімати подібні дії на камеру, розповідає Первая Лента з посиланням на адвоката Романа Сімутіна.

Адвокат одразу нагадав, що право затримувати військовозобов’язаних громадян та силоміць доставляти їх до ТЦК мають виключно працівники поліції тільки у тому випадку, якщо для цього є законні підстави. А сама процедура затримання вимагає від поліцейського складання протоколу затримання.

«Для чого я вкотре на цьому наголошую? Тому що затримання та доставлення до ТЦК без визначених законом підстав може бути предметом оскарження у суді», – уточнив Сімутін.

Він додав, що маючи фото та відеофіксацію можна довести незаконність дій ТЦК.

Чи можна знімати дії ТЦК

Згідно зі слів Романі Сімутіна, це можливо, але за умови, що:

поруч не має дислокацій та переміщень військових;

відсутні військові та режимні об’єкти, що можуть потрапити в об’єктив камери.

Він додав, що більше немає законних підстав, які забороняють фото-відео фіксацію співробітників ТЦК або поліцейського.

«А на фразу: «Я забороняю мене знімати», краще запитайте чим це заборонено», – порадив адвокат.

Він запевнив, що співробітники ТЦК відповіді не нададуть, бо такий закон чи постанова відсутні.

«Статтею 307 Цивільного кодексу дозволена зйомка у громадських місцях», – написав Роман Сімутін.

Також він нагадав, що працівники ТЦК та поліцейські є посадовими особами органу державної влади, і відповідно до рішення Конституційного Суду від 20 січня 2012 року № 1/9-2012 на них, як на представників влади, не розповсюджується заборона на зйомку фізичної особи без її згоди.

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