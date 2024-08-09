Хто може оформити бронювання від мобілізації онлайн та як це зробити

Тепер підприємцям не доведеться відвідувати для цього Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це пише Первая Лента з посиланням на заступника голови Запорізької обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку Володимир Чередніченко на брифінгу.

Як оформити бронювання від мобілізації онлайн

Для того, щоб забронювати працівників, керівник підприємства подає заявку на порталі «Дія», вказуючи дані відповідальної особи, наприклад керівника кадрового відділу. Після заповнення необхідної інформації керівник підтверджує заявку своїм електронним цифровим підписом.

Як зазначає заступник голови Запорізької ОВА, якщо всі дані внесені коректно, статус бронювання надається автоматично протягом години.

Водночас якщо військовозобов’язаний співробітник не оновив дані в ТЦК, перебуває в розшуку або підприємство не сплачує необхідні податки, у бронюванні буде відмовлено із поясненням причини.

За словами Чередніченка, статус бронювання діє протягом 12 місяців з моменту присвоєння підприємству статусу критично важливого або протягом дії контракту з Міністерством оборони.

«Якщо необхідно збільшити кількість заброньованих працівників або оновився персонал, строк бронювання все одно не змінюється», — додав посадовець.

Він також наголосив, що отримати статус «критично важливого» можна через профільне міністерство або обласну військову адміністрацію.

«Таке підприємство має бути необхідним для підтримки життєдіяльності області або обороноздатності країни», — резюмував Чередніченко.

Хто може отримати бронювання

Відстрочку від мобілізації можуть отримати:

працівники органів державної влади, місцевого самоврядування;

співробітники компаній і організацій, важливих для армії;

робітники підприємств, що забезпечують економіку та життєдіяльність населення.

працівники установ ООН, міжнародних судів і організацій, де Україна є учасником або спостерігачем.

Раніше ПЛ писала про те, що в ЦНАПах стануть доступні нові послуги для українців.