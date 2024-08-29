Мобілізація студентів: кого мобілізують у вересні, а хто отримає відстрочку
Мобілізація студентів в Україні 2024 року проводиться відповідно до закону №10449, який набув чинності 18 травня.
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Більшість студентів ВНЗ отримали право на відстрочку і можуть бути призвані в армію тільки добровільно. Однак існує кілька винятків, за яких чоловіка можуть призвати в армію на законній підставі. Первая Лента сьогодні розповість, як відбуватиметься мобілізація студентів з 1 вересня.
Мобілізація студентів у вересні 2024
У перший осінній місяць цій категорії громадян потрібно зробити важливу річ – підтвердити право на відстрочку. Для цього потрібно звернутись до ТЦК, надавши довідку з навчального закладу, яку видають у деканаті. Без цього документа військкомат не має права продовжити студенту відстрочку. У більшості вишів це потрібно зробити до 1 жовтня.
У вересні, як і раніше, право на відстрочку мають студенти, які:
- навчаються на денній або дуальній формі навчання вищого або професійно-технічного закладу;
- здобувають першу вищу освіту;
- отримують ступінь, вищий за раніше здобутий.
Також не мобілізують до армії всіх асистентів-стажистів, аспірантів і докторантів, при чому незалежно від форми навчання (бюджетна чи контрактна).
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Хто втратить право на відстрочку
За законом студенти позбавляються відстрочки від мобілізації, якщо:
- навчаються на вечірній або заочній формі;
- здобувають не першу вищу освіту;
- здобувають освіту, нижчу за наявну;
- відмовляються проходити загальновійськову підготовку (таких чоловіків виключать із вишу).
На час канікул особа зберігає відстрочку, якщо переходить з одного курсу на інший. Але якщо студент вступає на вищий рівень через вступну кампанію, то під час перерви між семестрами встрачає статус студента і може бути призваним.
Раніше ПЛ писала про те, хто може оформити бронювання від мобілізації онлайн та як це зробити.