Які категорії придатності до військової служби зараз є в Україні

Про це пише Первая Лента з посиланням на інтерв’ю заступниці міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марії Карчевич агентству «Інтерфакс-Україна».

Як пояснила чиновниця, у зв’язку з ухваленням законів, що вносять певні зміни в процес здійснення військового обліку та мобілізації в Україні, відбулись зміни і в роботі військово-лікарських комісій.

Карчевич зазначила, що найбільш суттєвою є зміна, що стосується вилучення категорії «обмежено придатні». Вона розповіла що наразі в Україні залишаються три категорії військовозобов’язаних – «придатні» та «непридатні» до військової служби, а також «тимчасово непридатні з переглядом через 6-12 місяців».

Втім, як пояснила заступниця очільника МОЗ, це не означає, що військовозобов’язані, які раніше отримала статус «обмежено придатні» стануть або придатними або ні.

Ця категорія громадян України зобов’язані протягом дев’яти місяців пройти повторний медичний огляд, щоб визначити свій ступінь придатності до військової служби.

Крім того, вона додала, що категорія «придатні» розділяється на чотири групи залежно від ступеня функціональності:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі, у ТЦК, в частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями;

придатні для виконання специфічних завдань.

Чиновниця пояснила, що таке рішення було ухвалено для того, щоб люди, які мають певні проблеми зі здоров’ям, але при цьому достатній рівень працездатності, могли служити там, де немає великих фізичних навантажень.

Раніше ПЛ писала про те, чи продовжать термін оновлення даних для військовозобов’язаних українців.