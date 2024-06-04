Чи продовжать термін оновлення даних для військовозобов’язаних українців: в Міноборони дали відповідь

Він заявив, що наразі підстави для подовження терміну оновлення персональних даних для військовозобов’язаних відсутні.

Про це пише Первая Лента з посиланням на заяву Лазуткіна в етері телемарафону.

Як зазначив речник оборонного відомства, всі проблеми із застосунком «Резерв+», які виникали у перші дні після його запуску, вже вирішили. Він уточнив, що тоді труднощі були спричинені перевантаженням системи, оскільки велика кількість українців одночасно вирішила спробувати оновити свої дані таким способом.

Оскільки зараз таких проблем немає, тому персональні дані можна легко оновити через застосунок, або звернутися до ТЦК чи ЦНАП. Відповідно, й підстав для продовження терміну оновлення даних немає.

«Зараз таких проблем немає, тобто оновити через «Резерв+», скачавши попередньо цей застосунок, може кожен військовозобов’язаний. Відповідно, наявних підстав для того, аби продовжувати, немає», — зауважив Лазуткін.

Водночас, речник Міноборони не виключає, що можуть виникнути форсмажорної обставини і Міноборони доведеться подовжити термін оновлення даних.

«Залежатиме від того, в якому темпі надалі будуть продовжувати оновлювати свої дані ті, хто мають це зробити — резервісти, призовники й військовозобов’язані», — резюмував він.

Раніше ПЛ писала про те, у яких випадках після оновлення даних у «Резерв+» все одно потрібно йти до ТЦК.