За що в Україні можуть карати батьків дітей до 6 років

Через невиконання певних вимог вони можуть навіть отримати покарання. Йдеться саме про штраф. Однак, якщо їхні дії призвели до тяжких наслідків, то в окремих випадках батьки дитини можуть понести й кримінальну відповідальність.

Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт Новини Pro.

За що можуть покарати батьків неповнолітніх дітей

Наразі українське законодавство передбачає ряд обов’язкових вимог та обмежень для батьків дітей віком до 6 років, які визначено в ст. 150 Сімейного кодексу України. Якщо вони їх порушуватимуть, то будуть змушені заплатити штраф. Варто зазначити, що кінцева сума може змінюватися залежно від серйозності порушення та інших обставин справи.

Неналежний догляд за дитиною

Батьки зобов’язані забезпечувати відповідний догляд та безпеку для своєї дитини. А от неналежний догляд означає, що малечу залишили без нагляду або у жахливих умовах, які спричинили загрозу її здоров’ю та безпеці.

За таке порушення можна отримати штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 700 тисяч гривень). Втім, якщо порушення буде вчинене знову, то батьків змусять заплатати від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 5 100 тисяч гривень).

Неналежне виховання

Батьки повинні забезпечувати відповідне виховання для своєї дитини, враховуючи її вік та потреби, але якщо цього немає, а також відбувається фізичне, емоційне або психологічне насильство, то батьків очікує штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 700 тисяч гривень) або від 100 до 300 за повторне порушення (від 1 700 до 5 100 тисяч гривень).

Відсутність необхідної медичної допомоги

Якщо батьки відмовляються забезпечити дитині лікування, яке вона потребує за рекомендаціями лікарів, то іноді це також може стати причиною для покарання. Суми штрафів відрізняються залежно від конкретних обставин справи, серйозності порушення та рішення суду. Однак вони варіюються від 1700 до 3400 гривень.

Невиконання навчальних обов’язків

Якщо батьки не забезпечили своїй дитині доступ до освіти та навчальних закладів відповідно до вікових можливостей, то вони можуть отримати штраф на суму від 3 400 до 8 500 гривень.

Раніше ПЛ писала про те, у яких випадках після оновлення даних у «Резерв+» все одно потрібно йти до ТЦК.