У яких випадках після оновлення даних у «Резерв+» все одно потрібно йти до ТЦК

Але є випадки, коли цього недостатньо і все ж доведеться відвідати територіальний центр комплектування.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Міністерства оборони України у Telegram.

У відомстві пояснили, що звертатись до територіальних центрів комплектування доведеться у тому випадку, якщо дані з реєстру «Оберіг» вказані з помилками або не актуальні.

«Помилки в реєстрі військовозобовʼязаних спричинені людським фактором при внесенні інформації операторами ТЦК», — йдеться у повідомленні.

Що робити, якщо вказаний статус «у розшуку»

Якщо в інформації з реєстру «Оберіг» вказано статус «в розшуку», то найкраще рішення буде звернутися до ТЦК, в якому ви знаходитесь на обліку. Даний статус присвоюють військовозобов’язаним, які порушили правила військового обліку.

Якщо у діючих військовослужбовців відображається статус «в розшуку», то це свідчить про помилку внаслідок людського фактора. Ймовірно, ТЦК не оновив дані, коли військовий вступив до лав ЗСУ.

«Проте команда застосунку «Резерв+» налагоджує взаємодії з іншими реєстрами, щоб усі військовослужбовці були виключені з обліку. Якщо ви хочете прискорити оновлення інформації щодо себе, будь ласка, зверніться до ТЦК та СП, але це необов’язково», — пояснюють у Міноборони.

Оновлення даних військовозобов’язаних

Варто нагадати, що 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Серед іншого, згідно з документом, військовозобов’язані від 18 до 60 років зобов’язані оновити провести оновлення своїх облікових даних протягом 60 днів. Кінцевий термін — до 16 липня 2024 року.

Уточнити свої військові дані можна у ТЦК, центрах надання адмінпослуг або через мобільний застосунок «Резерв+».

Раніше ПЛ писала про те, чому в Міноборони просять військових не встановлювати застосунок «Резерв+».