Чому не варто витрачати гроші на Омегу-3

Як відомо, вони сприяють зменшенню кров’яного тиску і ризику хвороб серця, прискорюють обмін речовин, борються з «поганим» холестерином.

Варто зауважити, що ці жирні кислоти не синтезуються організмом самостійно, а тому їх важливо отримувати з їжею.

У такому незамінному статусі кислоти Омега-3 міцно прижилися в раціоні і навіть були внесені в міжнародні медичні рекомендації з профілактики та лікування серцево-судинних захворювань. Було проведено десятки підтверджуючих це досліджень. Лише недавно з’ясувалося, що дослідження мають неточності. Про це пише Первая Лента з посиланням на Woman24.

Що не так з кислотами Омега-3

Як виявилось, вчені дещо помилялися.

Проведені раніше дослідження носили більше спостережний характер. Вчені помітили, що у представники «рибних» громад, наприклад гренландські ескімоси чи ряд етнічних груп Квебека, рідше мали хвороби серця, також мали вищу тривалість життя, ніж в середньому по людству. Основу раціону цих громад становила жирна морська риба. Тому дослідники припустили, що вся справа в кислотах Омега-3, які містяться в рибі.

Інші можливі причини – той же більш здоровий і рухливий спосіб життя, який ведуть представники подібних громад, відсутність шкідливих звичок або просто хороша екологія — не бралися до уваги.

Повноцінний систематичний аналіз був проведений не так давно. В огляді Cochrane згадуються 79 не послідовних контрольованих досліджень, в яких приймали участь в цілому 112 059 добровольців.

У більшості цих досліджень проводилось порівнювання ризиків серцево-судинних захворювань у пацієнтів, які приймають біодобавки з Омегою-3 або споживають продукти з високим вмістом жирних кислот (риб’ячий жир, лісові горіхи, рослинні олії, зокрема лляне), і тих, хто приймав плацебо або ігнорував Омегу-3. За станом добровольців медики спостерігали від 12 до 72 місяців. Різниці не було помічено.

У висновку було встановлено, що жирні кислоти Омега-3 не продовжують життя і не покращують стан серця і судин, як припускали раніше.

Чи варто купувати Омегу-3

Вчені тепер розмірковують над необхідністю вживати Омега-3.

На офіційному сайті Cochrane опублікована реакція найбільших світових експертів на звістку про те, що кислоти Омега-3 виявилися пустушкою. Деякі цитати вражають.

Проте, не довіряти кокрейнівському систематичному аналізу немає причин. Однак і списувати з рахунків кислоти Омега-3, теж не варто.

По-перше, дослідження в огляді Cochrane стосувалися тільки зв’язку між Омегою-3 та здоров’ям серцево-судинної системи. Інші можливі корисні властивості цих жирних кислот не підлягали ретельному вивченню.

Сьогодні вважається, що прийом Омеги-3 полегшує стан при депресії, знижує ризик виникнення ментальних розладів, бореться із запаленнями і аутоімунними захворюваннями. Не виключено, що так воно і є. Поки не доведено зворотне.

По-друге, це нормальне явище, коли поява нових даних змушує медиків переглянути старі рекомендації. Не виключено, що будуть представлені не менш авторитетні дослідження, які виправдають Омегу-3, тобто знову підтвердять ефективність прийому цих жирних кислот для профілактики серцево-судинних захворювань.

Однак поки таких даних немає. Тому, купувати добавки з Омегою-3, а також спеціально вводити в раціон морську рибу і горіхи в надії подбати про серце і продовжити життя, не має сенсу. Ці кошти краще витратити на овочі.

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