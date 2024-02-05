Зеленський призначив нового голову Запорізької ОВА: хто ним став

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на указ глави держави.

«Призначити Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації», — йдеться в указі №48/2024.

Варто зауважити, що вчора президент приїхав до Запоріжжя і провів там нараду з силовиками, а також представив Івана Федорова як новопризначеного голову Запорізької обласної державної адміністрації.

Зеленський звернувся до Федорова і наголосив на необхідності зробити все, щоб Україна повернулась у Мелітополь, мером якого він був раніше.

«Україна сьогодні бореться за це. Це обов’язково станеться», — сказав Зеленський.

Крім того, Зеленський одразу дав доручення новому голові. Він заявив, що потрібно налагодили процес фортифікаційних споруд. На думку президента, одним із найважливіших завдань є повернення кількості робочих місць до довоєнних показників. Зокрема він зауважив, що центральна влада готова допомагати зі свого боку відповідними державними замовленнями.

Глава держави також звернув увагу Федорова на розв’язання нагальних питань для жителів регіону. Йдеться про організацію навчального процесу, відновлення зруйнованого чи пошкодженого житла.

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