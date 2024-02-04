Російські пропагандисти вигадали новий фейк про Залужного

Пропагандисти пишуть, що генерал, після повідомлень про свою відставку, нібито готує «переворот» за участю військових.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

В російських Telegram-каналах почали поширювати відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який після чуток про свою відставку, закликав Сили оборони влаштувати демарш на Київ і захопити владу.

SPRAVDI наголошують, що дана інформація не відповідає дійсності. Це черговий російський фейк!

В Центрі повідомили, що відеофейк згенерований пропагандою за допомогою штучного інтелекту, а за основу взято звернення генерала Валерія Залужного з нагоди Дня ЗСУ 6 грудня минулого року.

В оригінальному відео змінили кольорову гаму та розмили фон. В Центрі звернули увагу, що автори фейку також заповнили відеоряд типовим набором кремлівських наративів, таких як: «повний провал на фронті», «тотальна корупція в Україні», «терористичні акти Зеленського», «солдатів відправляють на забій».

Раніше ЗМІ розповіли, чи пропонував Зеленський Залужному відставку.