ГУР завдало ударів по нафтобазі в Санкт-Петербурзі

Є підтвердження про влучання по цілях.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що дана операція була проведена бійцями ГУР «із залученням сучасних українських засобів». Наразі продовжується збір даних про уражені цілі, втім є підтвердження щодо влучань.

Посилаючись на власні джерела в спецслужбах, видання підкреслює, що відтепер військові об’єкти Пітера та Ленінградської області знаходяться «у зоні досяжності українських сил».

На питання, чи вперше українським безпілотникам вдалося дістатися до Ленінградської області РФ, джерело уточнило, що це не вперше, проте є відмінності, які ворог відчув на собі

Варто нагадати, що цієї ночі в мешканці країни-агресора чули вибухи у кількох областях. Зокрема, в Бєлгородській області заявляли про роботу ППО, там є постраждала.

У Міноборони РФ звітували про так зване збиття безпілотників над Московською і Ленінградською областями. Місцеві ЗМІ вже заявили, що над останньою таке нібито сталося вперше.

Водночас, за інформацією російських пабліків, БПЛА упав і вибухнув на території нафтогазової компанії «Петербурзький нафтовий термінал» (це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні). Уламки безпілотника впали на території морпорту, де спалахнула пожежа.

Варто зауважити, що дрони змогли пролетіти через Брянську, Смоленську, Тверську та Новгородську області.

Нагадаємо, партизани у РФ провели диверсію на залізниці, яку росіяни застосовували для логістики.