В Киев идет потепление: какой будет погода в ближайшие дни

Синоптики прогнозируют осадки и сильный ветер, которые не дадут киевлянам насладиться «плюсовой» температурой.

Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на синоптический ресурс Meteofor

По словам синоптиков, максимальная концентрация дождя со снегом прогнозируется в четверг, а интенсивные осадки ожидаются утром.

Во вторник, 12 декабря, с утра и до самого вечера небо затянет облаками. Во второй половине дня начнет падать снег, который не прекратится до вечера. Воздух днем охладится до -1 градуса. Ночью столбики термометров также покажут -1 градус. Прогнозируются слабые порывы ветра до 5 м/с.

13 декабря сохранится облачная, но сухая погода. Местами из-за туч покажется солнце. В дневные часы температура воздуха прогреется до +1 градуса, но ночью ожидается -1 градус. Порывы ветра до 7 м/с, которые могут усилиться вечером.

На следующий день, 14 декабря, ожидается большое количество осадков в виде дождя со снегом. Они должны начаться ночью и продержаться до позднего вечера. В течение дня будет изменяться их интенсивность. Температура днем будет в пределах +2 градусов, ночью будет холоднее — около 0. Порывы ветра в течение дня до 9-13 м/с.

Напомним, в СНБО объяснили, почему летнее контрнаступление не дало желаемый результат.