В РНБО пояснили, чому літній контрнаступ не мав бажаного успіху

Однак, це не означає, що країна не отримає перемоги у війні проти РФ.

Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на ВВС.

Він зазначив, що в травні цього року українці покладали великі сподівання на контрнаступ і очікували, що війна закінчиться, але «надії не справдилися».

«Те, що ми два роки захищаємо свою країну — це вже велика перемога», — наголосив Данілов.

Секретар РНБО вважає, що українці були надто оптимістичними, але інколи люди помиляються.

За його словами, наразі ситуація на фронті «дуже складна», а старі підручники з війни, в тому числі НАТО, не дають відповідей на деякі питання. Данілов пояснює, що в 20 і 21 столітті не було війни, подібної до тієї, яка зараз в Україні.

Секретар РНБО не став говорити про те, коли відбудеться новий контрнаступ ЗСУ. Водночас він заявив, що Україна не зупиниться і продовжить боротьбу за свободу і незалежність.

Нагадаємо, в Україні пропонують призивати ще одну категорію громадян.