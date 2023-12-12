Политика

В РНБО пояснили, чому літній контрнаступ не мав бажаного успіху

Надії України щодо контрнаступу не виправдалися.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 16 часов agoОбновлено: 12 декабря, 2023
0 1 минута чтения

Однак, це не означає, що країна не отримає перемоги у війні проти РФ.

Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на ВВС.

Він зазначив, що в травні цього року українці покладали великі сподівання на контрнаступ і очікували, що війна закінчиться, але «надії не справдилися».

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«Те, що ми два роки захищаємо свою країну — це вже велика перемога», — наголосив Данілов.

Секретар РНБО вважає, що українці були надто оптимістичними, але інколи люди помиляються.

За його словами, наразі ситуація на фронті «дуже складна», а старі підручники з війни, в тому числі НАТО, не дають відповідей на деякі питання. Данілов пояснює, що в 20 і 21 столітті не було війни, подібної до тієї, яка зараз в Україні.

Секретар РНБО не став говорити про те, коли відбудеться новий контрнаступ ЗСУ. Водночас він заявив, що Україна не зупиниться і продовжить боротьбу за свободу і незалежність.

Нагадаємо, в Україні пропонують призивати ще одну категорію громадян.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 16 часов agoОбновлено: 12 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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