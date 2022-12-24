Святвечір Різдва: головні заборони та прикмети свята

У суботу, 24 грудня, представники католицької та протестантської церков, а також парафіяни більшості помісних православних церков відзначають Святвечір, який передує одному з головних християнських свят – Різдву Христовому.

У це свято категорично не можна займатися звичайними домашніми справами – прибирати, прати, шити, не можна стригтися та голитися.

За святковий стіл не можна сідати в темному, брудному та старому одязі. Зустріч Різдва передбачає нові речі, які ще жодного разу не були одягнені.

Не можна гасити свічки та камін до світанку.

Готуючись до цього великого свята, не можна заощаджувати, оскільки вважається, що через це весь наступний рік буде бідним. При цьому обов'язково подавати милостиню.

Навіть за рясним столом не можна переїдати, тому що гріх обжерливості не знімається на це свято.

Прикмети

Згідно з народними прикметами, хуртовина напередодні Різдва – до ранньої весни, а от якщо Різдво буде теплим – то весна навпаки, буде холодною.

Сніг, що йде на Різдво, вважається до вдалого року. Якщо у цей день будуть морози, то це до богатого врожаю.

По материалам: Подробности