«Істерика путіна»: в ISW проаналізували реакцію росії на передачу Україні ЗРК Patriot

На тлі рішення Вашингтона про передачу Києву ЗРК Patriot володимир путін збільшив кількість заяв, спрямованих на зменшення допомоги Заходу в сфері безпеки України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що путін почав істерично звинувачувати США у "затягуванні" війни та намагався переконати, що американські системи ПРО "не виконуватимуть" оборонних цілей.

Своєю чергою Кремль довгий час фальшиво виставляв будь-яку безпекову допомогу Заходу Україні як ескалацію, вказують у звіті ISW.

Натомість, як пояснили фахівці, система Patriot посилить здатність України захищати критично важливу інфраструктуру від ракетних атак рф, що спрямовані на заподіяння страждань цивільному населенню.

"Patriot також перешкодять спробам путіна змусити Україну до перемовин на його умовах", — додали в Інституті вивчення війни.

По материалам: Подробности