Общество

«Істерика путіна»: в ISW проаналізували реакцію росії на передачу Україні ЗРК Patriot

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 23 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

"Істерика путіна": в ISW проаналізували реакцію росії на передачу Україні ЗРК Patriot

На тлі рішення Вашингтона про передачу Києву ЗРК Patriot володимир путін збільшив кількість заяв, спрямованих на зменшення допомоги Заходу в сфері безпеки України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Материалы по теме

Аналітики зазначають, що путін почав істерично звинувачувати США у "затягуванні" війни та намагався переконати, що американські системи ПРО "не виконуватимуть" оборонних цілей.

Своєю чергою Кремль довгий час фальшиво виставляв будь-яку безпекову допомогу Заходу Україні як ескалацію, вказують у звіті ISW.

Натомість, як пояснили фахівці, система Patriot посилить здатність України захищати критично важливу інфраструктуру від ракетних атак рф, що спрямовані на заподіяння страждань цивільному населенню.

"Patriot також перешкодять спробам путіна змусити Україну до перемовин на його умовах", — додали в Інституті вивчення війни.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 23 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Яку зброю можуть передати США після візиту Зеленського

1 день ago

Зустріч Зеленського та Байдена: основні заяви

1 день ago

Зеленський відвідав США: підсумки зустрічі із Байденом

1 день ago

Українці за кордоном можуть оформити пенсію: як це зробити

2 дня ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button