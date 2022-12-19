У Києві відкриваються станції метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик»

З вівторка, 20 грудня, у Києві поновлять роботу дві станції метро — "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", які були зачинені з початку повномасштабного вторгнення росії у лютому. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Завтра відкриємо дві станції столичного метрополітену — "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" — і перехід між ними. Ці станції були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення росії.

Нагадаємо, у метро Києва облаштували точки з USB-зарядками для смартфонів.

По материалам: Подробности