Общество

У Києві відкриваються станції метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик»

Photo of Admin Admin Send an email 38 минут agoОбновлено: 19 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Києві відкриваються станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик"

З вівторка, 20 грудня, у Києві поновлять роботу дві станції метро — "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", які були зачинені з початку повномасштабного вторгнення росії у лютому. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Завтра відкриємо дві станції столичного метрополітену — "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" — і перехід між ними. Ці станції були зачиненими від початку широкомасштабного вторгнення росії.

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Нагадаємо, у метро Києва облаштували точки з USB-зарядками для смартфонів.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 38 минут agoОбновлено: 19 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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