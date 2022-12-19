Общество

«Бендери нас усіх тут з’їдять»: у Києві затримали священника Московського патріархату

Photo of Admin Admin Send an email 50 минут agoОбновлено: 19 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения

"Бендери нас усіх тут з'їдять": у Києві затримали священника Московського патріархату

Прикордонники затримали на в'їзді в Київ священника УПЦ Московського патріархату, який підтримував контакти з росіянами. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Священника, який сповідує антиукраїнську позицію, затримали під час перевірки автобуса, який прямував з Харкова. Ієрей Харківської єпархії заявив, що їде у Києво-Печерську лавру.

Материалы по теме

У телефоні священника виявили безліч російських номерів, листування проросійського спрямування та компрометуючі матеріали пропаганди.

У діалогах служитель церкви зневажливо ставиться до українців, називає "бандерівцями", а Росію — матушкою. Прикордонники опублікували декілька цитат з його листувань:

"…слыхал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!";
"…не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи";
"…вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся";
"…вскоре бендеры нас всех тут съедят или сдадут куда надо".
Прикордонники затримали священники та передали компетентним органам для прийняття відносно нього правового рішення.

"Бендери нас усіх тут з'їдять": у Києві затримали священника Московського патріархату"Бендери нас усіх тут з'їдять": у Києві затримали священника Московського патріархату

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 50 минут agoОбновлено: 19 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Чи готує рф ударну групу для нового повномасштабного наступу: відповідь ГУР

1 день ago

Зеленський заявив про готовність битися з путіним

1 день ago

Путін сказав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому казали — NYT

1 день ago

путін «весь день» радився з воєначальниками про війну в Україні (відео)

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button