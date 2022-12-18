Общество

Зеленський заявив про готовність битися з путіним

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 18 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Зеленський заявив про готовність битися з путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність поборотися із президентом рф володимиром путіним.

Про це повідомив глава держави телеканалу LCI.

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На запитання журналіста, чи він готовий вступити у фізичне протистояння з путіним, Зеленський відповів: "Завжди готовий. Хоч завтра. Але це буде останній саміт президента Путіна".

Президент також прокоментував спроби передачі йому якихось меседжів через посередників, наприклад, лідера Франції Еманнюеля Макрона.

"Справжній чоловік, якщо він хоче комусь сказати, або, наприклад, дати по пиці, він сам це робить, а не відправляє посередників. От якби до мене звернулися, я б посередників не шукав", — наголосив президент України.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 18 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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