росія вбила 450 і вкрала понад 13 тисяч українських дітей — Офіс генпрокурора

Через збройне вторгнення росії в Україну станом на ранок 17 грудня постраждали понад 1313 українських дітей. З них 450 загинули, а понад 863 — отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зниклими вважається 331 дитина. Також відомо про вивезення до росії 13613 українських дітлахів.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 428, Харківській — 267, Київській — 117, Миколаївській — 80, Запорізькій — 78, Херсонській — 74, Чернігівській — 68, Луганській — 65, Дніпропетровській — 39.

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Через бомбардування та обстріли рашистами пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

16 грудня внаслідок влучання ворожої ракети в житловий будинок у Кривому Розі загинула півторарічна дитина. Ще четверо дітей віком від 3 до 10 років отримали поранення.

По материалам: Подробности