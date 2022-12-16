ЗСУ вдарили по скупченню окупантів у Токмаку: росіяни зазнали значних втрат
У районі населеного пункту Токмак Запорізької області Сили оборони завдали ударів по супротивнику, понад 180 росіян отримали поранення. У місті окупанти використовують мобільні крематорії.
Про це пише в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, окупанти у Токмаку втратили близько 10 одиниць техніки.
У Лазурному на Херсонщині було знищено до 30 окупантів.
З метою поповнення поточних втрат окупантів продовжується агітація військовослужбовців строкової служби на службу за контрактом.
Такі процеси продовжуються у підрозділах 1-ї танкової армії західного військового округу, зазначають у Генштабі.
У четвер, 15 грудня, Сили оборони відбили атаки в районах 22 населених пунктів та вразили 5 пунктів управління супротивника.
Минулої доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удару, 2 з яких – по цивільних об'єктах міста Харкова. Також ворог здійснив 78 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і за житловими кварталами є загиблі серед мирного населення".
По материалам: Подробности