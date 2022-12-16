Общество

Повітряна тривога охопила частину України: росія випускає близько 60 ракет

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 16 декабря, 2022
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Повітряна тривога охопила частину України: росія випускає близько 60 ракет

Зранку п'ятниці, 16 грудня, повітряну тривогу оголосили частині областей України. Станом на 08:23 "почервоніли" південні, східні, північні та центральні області, а також Київ.

В Офісі президента просять не ігнорувати тривогу. Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. 

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"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, перебувайте в укриттях", — написав Кирило Тимошенко у соцмережах.

Варто зауважити, що тривога розпочалася о 07:05 в Одеській області. Вже 08:10 її оголосили у Києві. Саном на 08:12  "червоні" всі області, окрім західних. 

Тим часом о 8:35 повітряна тривога охопила вже всі області України.

Повітряна тривога охопила частину України: росія випускає близько 60 ракет

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив о 08:04, що перші ракети вже заходять. 

Він також повідомив про атаку близько 60 ракет. 

"На півночі вже над територією України є частина.  Також думаю, що наше ППО зіб'є 50+ мінімум", — повідомив Кім. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 16 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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