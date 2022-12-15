Общество

Якою буде погода в Україні 15 грудня

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 15 декабря, 2022
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Якою буде погода в Україні 15 грудня

У четвер, 15 грудня, в Україні буде сніг, а в деяких регіонах дощ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

  • По всій Україні буде хмарна погода.
  • На півночі очікується хуртовина, місцями мокрий сніг і пориви вітру до 15-20 м/с.
  • На дорогах може бути ожеледиця. 
  • У південних областях сьогодні дощитиме, можливий мокрий сніг.
  • На решті території без істотних опадів.
  • На дорогах, крім сходу та південного сходу, місцями ожеледиця.
  • Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Сьогодні вдень стовпчики термометрів у середньому покажуть від -2 до +3 градусів, на півдні + 2 +7 градусів, а в Криму до +10.

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Вночі температура опуститься до -4 -9, на Закарпатті та крайньому півдні країни близько нуля.

Якою буде погода в Україні 15 грудня

У Києві прогнозується сніг та мокрий сніг, місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця, пориви вітру досягатимуть 15-18 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде у району нуля, а вночі -4 -6 градусів.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 15 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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