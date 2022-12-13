Общество

Нова Зеландія першою у світі заборонила куріння для наступного покоління

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 13 декабря, 2022
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Нова Зеландія першою у світі заборонила куріння для наступного покоління

У Новій Зеландії заборонили продавати тютюнові вироби всім, хто народився пізніше 1 січня 2009 року. Про це повідомляє The Guardian.

Нова Зеландія запровадила постійно зростаючий вік для куріння, щоб позбавити осіб у віці до 14 років можливості легально купувати сигарети.

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Тисячі людей проживуть довше і здоровіше життя, а система охорони здоров'я заощадить 5 мільярдів доларів від відсутності необхідності лікувати хвороби, викликані курінням, такі як численні види раку, серцеві напади, інсульти, ампутації кінцівок.

Вважається, що Нова Зеландія стане першою країною у світі, яка запровадить щорічне підвищення віку, з якого тютюнові вироби не можна буде продавати особам, які народилися 1 січня 2009 року або після цієї дати.

Це супроводжуватиметься низкою інших заходів, спрямованих на те, щоб зробити куріння менш доступним, включаючи різке зменшення дозволеної законом кількості нікотину в тютюнових виробах і примус продавати їх тільки через спеціалізовані тютюнові магазини, а не через маленькі магазини і супермаркети.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 13 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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