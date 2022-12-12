Общество

В Україні запустили бот-помічник для пошуку Пунктів незламності

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 12 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

В Україні запустили бот-помічник для пошуку Пунктів незламності

В Україні запустили бот-помічник для пошуку пунктів незламності, повідомляє заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. 

"Україна готується до будь-яких подальших сценаріїв. Для того, щоб люди могли отримати зв’язок, підзарядити гаджети, зігрітися, ми запустили мережу Пунктів Незламності. А щоб було швидше та зручніше їх знайти розробили та запустили спеціальний бот-помічник", – пише Тимошенко у своєму Телеграм.

Материалы по теме

Бот-помічник для пошуку пунктів незламності – @nezlamnistbot

Тут можна отримати інформацію про:

  • роботу пунктів
  • їхні адреси
  • послуги, які там можна отримати.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 12 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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