В Україні запустили бот-помічник для пошуку пунктів незламності, повідомляє заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Україна готується до будь-яких подальших сценаріїв. Для того, щоб люди могли отримати зв’язок, підзарядити гаджети, зігрітися, ми запустили мережу Пунктів Незламності. А щоб було швидше та зручніше їх знайти розробили та запустили спеціальний бот-помічник", – пише Тимошенко у своєму Телеграм.

Бот-помічник для пошуку пунктів незламності – @nezlamnistbot

Тут можна отримати інформацію про:

роботу пунктів

їхні адреси

послуги, які там можна отримати.

По материалам: Подробности