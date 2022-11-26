Общество

У Херсон подали електроенергію

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 26 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Херсон подали електроенергію

У звільненому від окупантів Херсоні відновили енергопостачання. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Як і обіцяли — впорались трохи більше ніж за тиждень.

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Першочергово — подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам.

19 листопада до Херсона прибув перший з початку повномасштабної війни поїзд з Києва. З 22 листопада "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на рейси Київ-Херсон-Київ через великий попит.

Нагадаємо, що про відступ з Херсона російські війська оголосили 9 листопада. Через два дні українські війська увійшли до міста та взяли його під свій контроль.

Окупанти відступили на лівий берег Дніпра, звідки щодня гатять по місту. Лише напередодні, 25 листопада, у Херсоні загинули 15 людей.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 26 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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