» src=»/wp-content/uploads/2022/11/1c0281e7b40e4acbc86ebca7b551e8d5.jpg» alt=»В Миколаївській області ввели погодинні відключення світла» width=»100%»/>

У понеділок,21 листопада, у Миколаївській області запровадили цілодобові погодинні відключення світла. Про це повідомляє місцеве видання "Николаевские новости".

Потреб в аварійних відключеннях немає.

Усіх споживачів "Миколаївобленерго" поділили на три черги. Дізнатися свою групу можна за посиланням:

перша група;

друга група;

третя група.

Очікується, що групи замінятимуть одна одну з періодичністю в дві години. Раніше знеструмлення відбувалось лише вдень.

Розмежування між чергами можна побачити на "годиннику" нижче (він поділений на 24 години, кожній з черг присвоєно свій колір – відповідно зафарбовані сектори чергуються з періодичністю у дві години).

Фото: в Миколаївській області ввели погодинні відключення світла (niknews.mk.ua)

У разі чергових ворожих ударів по критичній інфраструктурі, можливі повторні екстрені відключення.

По материалам: Подробности