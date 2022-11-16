Общество
У Тернопільській області 90% споживачів залишилися без світла
Через ракетні удари рф у Тернопільській області близько 90% споживачів залишилися без електропостачання.
Про це повідомляє в Telegram голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.
"Наразі 90% Тернопільської області без електроживлення. "Укренерго" повідомило, що по всій території України введено аварійні відключення світла. Підготуйте павербанки та інші джерела живлення. Також можуть виникнути проблеми зі зв'язком", — йдеться у повідомленні.
По материалам: Подробности