У Тернопільській області 90% споживачів залишилися без світла

Через ракетні удари рф у Тернопільській області близько 90% споживачів залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє в Telegram голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Наразі 90% Тернопільської області без електроживлення. "Укренерго" повідомило, що по всій території України введено аварійні відключення світла. Підготуйте павербанки та інші джерела живлення. Також можуть виникнути проблеми зі зв'язком", — йдеться у повідомленні.

По материалам: Подробности