Общество

У Тернопільській області 90% споживачів залишилися без світла

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 16 ноября, 2022
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У Тернопільській області 90% споживачів залишилися без світла

Через ракетні удари рф у Тернопільській області близько 90% споживачів залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє в Telegram голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

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"Наразі 90% Тернопільської області без електроживлення. "Укренерго" повідомило, що по всій території України введено аварійні відключення світла. Підготуйте павербанки та інші джерела живлення. Також можуть виникнути проблеми зі зв'язком", — йдеться у повідомленні.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 16 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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