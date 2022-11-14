Общество

Коли до Херсону запустять потяги

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 14 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Коли до Херсону запустять потяги

"Укрзалізниця" має намір відновити залізничне сполучення з нещодавно звільненим Херсоном у найближчі 10 днів. Про це повідомляється у Twitter міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

"Укрзалізниця" спільно з рятувальниками вже розпочала ремонт пошкоджених залізничних колій та інфраструктури. Ми очікуємо на відновлення залізничного сполучення з Херсоном протягом 10 днів.

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Кубраков також зазначив, що УЗ відновлює пряме залізничне сполучення за маршрутом Київ — Миколаїв. Перший поїзд зі столиці вирушить уже сьогодні ввечері.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 14 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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