» src=»/wp-content/uploads/2022/11/e11442a50f5dbb50612bf5f8c46f5295.jpg» alt=»На Херсонщині відновили трансляцію українського телебачення» width=»100%»/>

На Херсонщині відновили трансляцію українського телебачення. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Агов, ви там позривали телевізійні антени нам в Херсоні та області? Ну так ми вже включили УКРАЇНСЬКЕ телебачення на Херсонщині. Сигнал українських каналів вже в мережі цифрового телебачення Т2.

Українські силовики проводять стабілізаційні заходи у Херсоні та області, тривають роботи над відновленням критичної інфраструктури, додав Тимошенко в ефірі національного телемарафону.

Щодо мобільного зв'язку та інтернету — я думаю, знадобиться кілька днів. Я маю для вас іншу новину. Я думаю, ви бачили, що росіяни підривали антени у Херсонській області, тож на Херсонщині і в місті Херсоні вже працює українське телебачення незважаючи на те, що антен там уже немає.

Нагадаємо, президент Зеленський опублікував відео, як херсонці святкують звільнення міста від рашистів.

По материалам: Подробности