Коли дадуть світло на звільнені території Херсонської області

Відновити електрику у Херсоні за оптимістичного сценарію можна за місяць. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

Втім, дати напругу у звільнені населені пункти області можуть вже навіть з наступного тижня.

З того що зараз зрозуміло, це те що високовольтні лінії, яке живлять Херсон, вони зруйновані, так і підстанція в місті. А якщо говорити про лінії, які живлять область на правому березі, то там теж є пошкодження, які потрібно відновити.

Він наголосив, не факт, що Херсон буде першим містом в області на правому березі, яке буде заживлене, тому що "в деяких районах ситуація трохи краще".

Наприклад, Берислав, туди напругу можна буде раніше подати.

За його словами, населені пункти, які розташовані ближче до лінії розмежування в області буде легше заживити, а ті, які ближче — навпаки, оскільки там росіяни багато чого підірвали коли відходили.

На питання журналіста, чи відновлення світла за місяць в Херсоні є оптимістичним або реалістичним сценарієм він звернув увагу, потрібно розуміти, що ми маємо на увазі під відновленням.

Якщо ми говоримо про повне відновлення, то це оптимістичний сценарій. Тому що зараз видно, що росіяни не просто пошкодили зі зброї ЛЕП, а спеціально підірвали, тому для самого Херсона відновлення електрики може зайняти трохи більше. Але перше світло, перша напруга має піти раніше, тобто не потрібно чекати місяць на напругу.

Він висловив сподівання, що перші міста і села будуть заживлені наступного тижня, з понеділка.

По материалам: Подробности