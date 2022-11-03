Скільки дітей викрали російські окупанти

З 24 лютого окупанти вивезли на територію росії близько 10 тисяч українських дітей. Вони викрадають не тільки сиріт, а й дітей, які живуть з батьками. Про це свідчать данні Центру національного опору.

Окупанти вивозять дітей з інтернатів і не повертають їх. При цьому окупанти викрадають дітей, які живуть з батьками.

Їх вивозять на "оздоровлення" в дитячі табори в росії, після чого не повертають батькам. Ця ситуація необхідна кремлю, щоб змусити батьків виїхати за дітьми на територію росії і залишити свій будинок.

Після виїзду на територію рф люди не можуть повернутися в свої будинки на тимчасово окупованих територіях України, тому що росіяни ввели "воєнний стан. Крім того, зазначено, що українських дітей вивозять у віддалені райони росії — в Ленінградську, Волгоградську, Новосибірську, Тюменську області.

Пропаганда використовує крадіжку дітей у своїх цілях, розповідаючи про те "як врятували їх від нацистів". Хоча насправді йдеться не про порятунок дітей від бойових дій, адже ще раз зауважимо — їх не повертають українській стороні. Йдеться саме про викрадення, з подальшою асиміляцією серед росіян. Тобто за фактом знищення цілого прошарку українського населення, що і є геноцидом в міжнародному праві.

По материалам: Подробности