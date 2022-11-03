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«Міс Аргентина» одружилася з «Міс Пуерто-Рико» (відео)

Photo of Admin Admin Send an email 39 минут agoОбновлено: 3 ноября, 2022
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"Міс Аргентина" одружилася з "Міс Пуерто-Рико" (відео)

26-річна "Міс Аргентина" Маріана Варела та 22-річна "Міс Пуерто-Рико" Фабіола Валентин таємно одружилися після двох років стосунків. Радісною новиною королеви краси поділилася в Instagram, опублікувавши спільне відео та кадри заручин.

Латиноамериканські красуні узаконили свої стосунки у міському суді Сан-Хуана (Пуерто-Рико).

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Зберігаючи наші стосунки в таємниці, ми відчинили двері в особливий день. 28/10/22.

 

 
 

 

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Допис, поширений Fabiola Valentín 🌙 (@fabiolavalentinpr)

Дівчата познайомилися у 2020 році на конкурсі "Міс Гранд Інтернешнл 2020" у Таїланді. Увійшовши до ТОП-10, Маріана та Фабіола продовжили спілкування та "товаришували" у соцмережах. Весь цей час вони таємно зустрічалися.

"Міс Аргентина" одружилася з "Міс Пуерто-Рико" (відео)

Аргентина узаконила одностатеві шлюби у 2010 році, а Пуерто-Рико — у 2015 році.

Нагадаємо, що президенту Зеленському доведеться вирішити питання про одностатеві шлюби в Україні. Відповідна петиція набрала понад 25 тисяч підписів українців.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 39 минут agoОбновлено: 3 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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