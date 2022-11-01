Світло у Києві відключають за новим графіком: що варто знати

У Києві поки не планується вводити 12-годинні відключення електроенергії, про які повідомлялося раніше. Наразі в місті діє система стабілізаційних обмежень.

Про це повідомляє YASNO у Facebook.

В компанії, що входить в склад групи ДТЕК, заявили, що на сьогоднішній день немає необхідності у довготривалих відключеннях електроенергії.

"Потреби відключати світло на 12 годин на добу наразі не існує. Нічні відключення, наприклад, майже не застосовуються, бо в них не немає потреби", — йдеться в повідомленні.

Наразі в столиці діє система стабілізаційних відключень згідно з новими графіками. Вулиці міста поділені на декілька груп — для кожної з них там зазначені можливі часові коридори в межах яких може відбуватися відключення.

"Графік розрахований на максимальне скорочення споживання у 250 МВт . Потребу в цьому визначає "Укренерго" або оператор системи розподілу. Якщо є вказівка скоротити споживання більше ніж на 250 МВт, то відключення стають аварійними. А, отже, відбуватимуться не за графіком", — додали в компанії.

По материалам: Подробности