Общество

У росії вигадали нове «пояснення» блокуванню «зернової угоди»

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 30 октября, 2022
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У росії вигадали нове "пояснення" блокуванню "зернової угоди"

У росії заявили, що безпілотники, які нібито "атакували" Севастопольську бухту в суботу, 29 жовтня, було запущено з узбережжя неподалік Одеси. У Міноборони рф вважають, що нібито одного з них навіть було запущено з борту корабля, залученого у вивезенні агропродукції з України "зерновим коридором".

Про це повідомляє Міноборони рф.

При цьому в Кремлі, виходячи з нових "доказів", вважають, що "дрони рухалися зоною безпеки в коридорі, яким вивозилося українське зерно". Виходячи з версії рф, після цього БПЛА раптом різко "змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі".

При цьому один із них, виявляється, був запущений із морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі. Посилаючись на думку деяких "фахівців", в рф зробили висновок, що це може нібито "свідчити" про запуск БПЛА "з борту одного з цивільних суден, зафрахтованих… для вивезення сільськогосподарської продукції з морських портів України".

При цьому в Міноборони рф вважають, що на безпілотниках, нібито, "були встановлені навігаційні модулі виробництва Канади".

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 30 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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