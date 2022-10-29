Общество

Між Києвом і Кишиневом запустять поїзд вперше за 20 років

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 29 октября, 2022
0 0 1 минута чтения

Між Києвом і Кишиневом запустять поїзд вперше за 20 років

З 6 листопада буде запущено рух пасажирських поїздів маршрутом Кишинів-Київ після двадцятирічної перерви. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину.

Потяги вирушатимуть тричі на тиждень. Потяг складатиметься з семи вагонів, він розрахований на 280 пасажирів. Маршрут обслуговуватимуть "Залізниця Молдови" та "Укрзалізниця.

На сайті "Укрзалізниці" повідомляється, що культовий "Потяг до перемоги" з 5 листопада вирушить маршрутом №351/352 Київ — Кишинів (Молдова).

Поїзд вирушатиме з Києва о 17:02 та прибуватиме до столиці Молдови о 10:38. Зворотно рейс відправлятиметься о 17:45 та прибуватиме до Києва об 11:48.

Вагони "Потяга до Перемоги" — це розписані українськими митцями вагони, які пройшли капітально-відновлювальний ремонт та облаштовані за новими стандартами екіпірування. Кожен із 7 вагонів присвячено тимчасово окупованій (на момент старту проєкту) території України та подвигам українців, які чинять опір окупантам.

Проєкт є спільною ініціативою Укрзалізниці та Gres Todorchuk під кураторством Каті Тейлор.

Між Києвом і Кишиневом запустять поїзд вперше за 20 років

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 29 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украинцы в Германии смогут обменять наличную гривну на евро до 30 октября — НБУ

17 минут ago

Зеленский — студентам Йельского университета: В Украине определяется глобальная судьба демократии

32 минуты ago

Бокс: Ломаченко провел взвешивание перед первым с декабря боем с Ортисом

1 час ago

Китай запустил новый экспериментальный спутник

1 час ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button