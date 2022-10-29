Київ переходить до екстрених обмежень електрики: що буде з графіками

В Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання, тому найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електрики.

Про це пише "ДТЕК".

"Енергосистема країни зазнала нових пошкоджень. Внаслідок цього в Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання", — йдеться у повідомленні.

Аби не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, НЕК "Укренерго" вводить безпрецедентні екстрені обмеження.

"Наразі графіки аварійних відключень, які складені напередодні, не актуальні. На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення", — повідомляють у ДТЕК.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба також заявив, що необхідно підготуватися до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін. Наразі ведеться робота над більш зручними графіками, які будуть враховувати поточний стан енергосистеми.

По материалам: Подробности