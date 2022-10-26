Общество

Україна повернула з полону ще 10 військових

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 26 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

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У середу, 26 жовтня, Україна повернула з полону 10 військових. Також було передане тіло американського добровольця, який воював за Україну.

"Наші вдома. Провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів", — сказав Андрій Єрмак.

Також, за його словами, було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 26 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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