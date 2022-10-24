«Повістку слід чекати всім військозобов’язаним чоловікам» — головний воєнком Києва

Начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки полковник Юрій Максимів розповів про ймовірні варіанти та масштаби мобілізації.

Він розповів про рейди, під час яких роздають повістки порушникам комендантської години.

Я поясню для чого вони проводяться. Це спільні дії поліції з підрозділами охорони наших центрів комплектування з метою дотримання громадянами вимог комендантської години. Коли відбувся перший рейд, ми зрозуміли, що є багато громадян, які порушують не тільки вимоги комендантської години, а й вимоги законодавства про військову службу та військовий обов’язок. Наприклад, виявлялись громадяни, які не перебували на військовому обліку, не з’являлись у військомати після оповіщення. Можливість швидко дізнатися інформацію про конкретну людину є.

Також він зазначив, що за ухиляння від військової служби під час мобілізації передбачена кримінальна відповідальність, до 5 років позбавлення волі.

На питання чи є потреба проводити мобілізацію далі він сказав:

Існує необхідність в доукомплектуванні, доповненні. Ми повинні збільшувати свій потенціал, нарощувати складову. Всі ми бачимо, що наше військо на певних напрямках впевнено веде наступальні дії. Звичайно, що ми повинні мати значну кількість особового складу сил оборони. Я вважаю, що мобілізація буде продовжуватись. Це необхідність.

Максимів розповів, як буде відбуватись мобілізація далі, в 2023 році.

Нас чекає перемога, знищення ворогів і звільнення рідної землі. Дай Бог, щоб це було у 2023 році. Я так думаю, що мобілізаційні заходи будуть проводитись, це необхідність. Поки ми воюємо – повинні гарантовано мати особовий склад не тільки для оборони, а і для наступу, щоб звільнити наші землі.

Крім того, він дав відповідь на питання кого наразі мобілізовують та кому слід очікувати повістку першочергово.

Повістку слід очікувати всім військовозобов’язаним особам чоловічої статі віком до 60 років. Тобто тим, хто є військовозобов’язаним.

По материалам: Подробности