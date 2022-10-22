Внаслідок ракетних ударів знеструмлено 7 областей: без світла 1,45 млн українців

Внаслідок ракетних ударів рашистів по енергетичних об'єктах у різних областях без світла залишилися 1,451 млн українців. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Внаслідок ракетних ударів в Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, в Миколаївській — 188 400, у Волинській області — 102 000, в Черкаській — 242 000, в Рівненській — 174 790, в Кіровоградській — 61 913 та Одеській — 10 500.

Всього силами ППО знищено 18 ракет. Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження!

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У Луцьку на Волині внаслідок удару трьох ракет повністю знищено енергетичний об'єкт. Під ракетний удар потрапили і критичні об'єкти у Рівному, дронами-камікадзе атакований і об'єктів критичної інфраструктури на Черкащині.

По материалам: Подробности