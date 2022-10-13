Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня: головні заборони дня

У жовтні українці відзначать дуже важливе свято християнське і народне свято — Покрову Пресвятої Богородиці. Це давнє свято, яке має усталені традиції, звичаї і заборони.

Це свято відзначається щорічно 14 жовтня. З 1999 року у свято Покрови в Україні відзначають також День українського козацтва.

Для українців Покрова була важливим осіннім святом, пов'язаним із завершенням хлібогосподарських робіт і початком зими.

Колись до Покрови селяни почали готуватися до морозів: вперше після літа протоплювали піч, утеплювали оселю, закінчували випас худоби.

Що строго заборонено робити на Покров

Дуже важливо в цей день не сумувати. Вважається, що поганий настрій і смуток може супроводжувати вас протягом наступного року. І навпаки — чим веселіше ви проведете свято, тим щасливіше будете.

Ще одним важливим табу на свято є відмова в гостинності. Якщо до вас прийшли гості — почастуйте їх якомога багатше. Чим пишніше стіл — тим більше достатку протягом року.

Також 14 жовтня не можна:

важко працювати, займатися господарством, прибиранням, пранням, готуванням складних страв,

займатися ремонтом, будівництвом,

лаятися, свариться, матюкатися,

зловживати спиртним,

позичати або просити в борг,

дівчатам — відмовляти сватам — інакше наречених чекатиме ще три роки,

стригти волосся, нігті, бороду, а також митися — зробіть це напередодні.

По материалам: Подробности