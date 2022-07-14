Общество

Россияне «поплыли»: поддержка войны упала, платить за «спецоперацию» из своего кармана они не хотят

Очередной опрос в РФ показал весьма интересную картину.

Photo of Виктор Виктор Send an email 20 часов agoОбновлено: 14 июля, 2022
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В Российской Федерации провели очередной опрос относительно войны в Украине. Он показал весьма интересные результаты.

Судя по опросу проекта «Хроника», россияне все же слегка «поплыли». Так, по данным исследования, всего 8,4% респондентов заявили, что готовы отдать 10% своего заработка на российскую армию, а 63,4% россиян — не готовы поделиться ничем, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Также интересным фактом является то, что снизился и уровень поддержки так называемой «спецоперации» в российском обществе и этот показатель упал на 9% — с 64% до 55%. Каждый 7-й сторонник этого стал противником или начал сомневаться.

«Что это значит? Да пока ничего, правда скорее хорошего, это эффект отсутствия быстрой победы. Что дальше? Так снова от ситуации на фронтах зависит и пока с этим не очень…» – пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что менее половины американцев поддерживают Байдена.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 20 часов agoОбновлено: 14 июля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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