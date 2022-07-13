Менее половины американцев поддерживают Байдена

На этой неделе поддержка президента США Джо Байдена увеличилась на три процентных пункта, но остается низкой — всего 39%. При этом 55 процента американцев не одобряют его политику, говорится в опубликованном во вторник опросе Ipsos для Reuters.

Поддержка президента среди демократов составляет 74%, но только 12% республиканцев положительно оценивают его правление, пишет УРА-Информ.

Низкие рейтинги Байдена приближают его к критическому уровню, достигнутому в декабре 2017 года его предшественником Дональдом Трампом, политику которого положительно оценили лишь 33 процента респондентов.

На популярности нынешнего президента катастрофически сказались высокая инфляция и рост цен на топливо в результате вторжения России в Украину. На прошлой неделе поддержка Байдена упала до рекордно низкого уровня — всего 36%.

Ранее мы сообщали, что украинские партизаны совершают нападения на коллаборационистов.