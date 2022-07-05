Генштаб официально прокомментировал информацию о разрешениях на выезд в другую область

Одной из главных тем в последнее время стала информация о том, что военнообязанным придется получать специальное разрешение в военкоматах для того, чтобы покинуть область или даже район. Сегодня, пятого июля официальную информацию об этом опубликовал Генеральный штаб.

Там подтвердили информацию о запрете на выезд с места жительства для военнообязанных без разрешения военкомата, пишет Первая Лента.

Там сообщают, что такая норма действует с 1992 года и в целях упорядочения учета перемещенных лиц Генштаб разработал Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта.

Также там заявляют, что рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих админ границы в связи со служебной или личной необходимостью.

Ранее мы сообщали, что поляки собирают на дрон для Украины.