В Украине обнаружены тела нескольких десятков защитников «Азовстали»

Тела 64 погибших защитников металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе были получены Украиной в результате обмена телами погибших, сообщило во вторник Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины.

Там заверили, что «процесс извлечения тел погибших солдат продолжается и осуществляется в соответствии с положениями Женевской конвенции», пишет Первая Лента.

«Очередная операция по омене тел погибших бойцов прошла в Запорожской области. Украина извлекла тела 64 героических защитников «Азовстали», чтобы достойно их похоронить», — говорится в сообщении. В операции участвовало несколько украинских министерств. Помимо министерства реинтеграции, это были также военная разведка, Служба безопасности Украины и Генеральный штаб украинской армии.

В министерстве заверили, что «процесс извлечения тел погибших солдат продолжается и осуществляется в соответствии с положениями Женевской конвенции».

Ранее, в воскресенье, Украина сообщила, что в Киев доставлены тела 220 защитников Мариуполя, в том числе бойцов полка «Азов», воевавших на «Азовстали».

Ранее мы сообщали об нападении на детей из Украины в шведском центре для беженцев.