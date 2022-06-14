Общество

В Украине обнаружены тела нескольких десятков защитников «Азовстали»

Украина получила 64 тела погибших.

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 14 июня, 2022
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Тела 64 погибших защитников металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе были получены Украиной в результате обмена телами погибших, сообщило во вторник Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины.

Там заверили, что «процесс извлечения тел погибших солдат продолжается и осуществляется в соответствии с положениями Женевской конвенции», пишет Первая Лента.

«Очередная операция по омене тел погибших бойцов прошла в Запорожской области. Украина извлекла тела 64 героических защитников «Азовстали», чтобы достойно их похоронить», — говорится в сообщении. В операции участвовало несколько украинских министерств. Помимо министерства реинтеграции, это были также военная разведка, Служба безопасности Украины и Генеральный штаб украинской армии.

В министерстве заверили, что «процесс извлечения тел погибших солдат продолжается и осуществляется в соответствии с положениями Женевской конвенции».

Ранее, в воскресенье, Украина сообщила, что в Киев доставлены тела 220 защитников Мариуполя, в том числе бойцов полка «Азов», воевавших на «Азовстали».

Ранее мы сообщали об нападении на детей из Украины в шведском центре для беженцев.

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 14 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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