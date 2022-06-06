Российские солдаты просто хотят выжить и ограбить как можно больше – генерал

Проблема российской армии — это кастовое деление на офицеров и рядовых. Такое мнение высказал бывший глава JW GROM польский генерал Роман Полько.

«Последние не идентифицируют себя с миссией или ее целью. Они просто хотят выжить и ограбить как можно больше. Поэтому российская армия имеет низкий боевой дух, нет воли к действиям и победам», — пояснил в интервью PAP.PL Полько, пишет Первая Лента.

Потери российской армии с 24 февраля оцениваются примерно в 30 тысяч солдат и миллионы долларов в оборудовании. Комментируя эти данные, Полько напомнил, что российская армия делает ставку на срочников, с которыми «командование обращается как с пушечным мясом». По его мнению, проблема в феодально-командной системе.

— Я имею в виду кастовое деление на офицеров и рядовых. Последние не отождествляются с миссией или ее целью. Они просто хотят выжить и награбить как можно больше. Поэтому у русской армии низкий боевой дух, нет воли к действию и к победе», — пояснил генерал Полько.

Феномен значительно малочисленной, но эффективно противостоящей оккупантам украинской армии состоит в убеждении солдат в правильности выполняемых задач.

«Украинцы знают о проводимых мероприятиях, а также обо всей миссии. Солдаты знают, что делать. Когда обстановка на фронте меняется, они проявляют инициативу», — сказал он.

Ранее мы сообщали, что «Сирийский мясник» больше не командует войной в Украине.